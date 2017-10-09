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Нью-Йорк, 9 октября. Восьмилетняя Бана аль-Абед, ставшая символом фейковых новостей, приехала в Нью-Йорк со своей матерью для того, чтобы пропагандировать свою книгу о «жизни в Алеппо».

Бана аль-Абед приехала в Нью-Йорк со своей книгой «Дорогой мир», которая составлена из сообщений, опубликованных в социальной сети Twitter. Книга рассказывает о тяготах и лишениях, которые девочке якобы пришлось пережить от властей Дамаска в Алеппо.

На своей страничке «девочка из Алеппо» неоднократно заявляла, что «Асада давно пора наказать» и даже радовалась ракетным ударам, нанесенным ВМС США по базе правительственных войск Сирии в провинции Хомс.

Представителям СМИ удалось выяснить, что аккаунт Баны аль-Абед был зарегистрирован в Великобритании и использовался западными странами для антиасадовской пропаганды. Находясь в Алеппо, девочка не смогла бы пользоваться интернетом, заявляют специалисты.

Российский сенатор Алексей Пушилин заявил, что активность «девочки из Алеппо» в интернете является явной подделкой, а сама Бана аль-Абед стала символом фейковых новостей. Сейчас восьмилетняя девочка со своей матерью Фатимой презентует свою книгу «Дорогой мир» в Нью-Йорке.