Генсек НАТО рассказал о «двойном подходе» к России

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Бухарест, 9 октября. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, руководство Альянса обеспокоено российскими учениями «у их границ». В отношении России НАТО собирается применять «двойную» стратегию, заявил Столтенберг на пленарной сессии 63-й Парламентской ассамблеи НАТО в столице Румынии.

Генеральный секретарь НАТО заявил о том, что в Альянсе озабочены «отсутствием прозрачности» российских военных учений в 2017 году. При этом действия альянса он представил как вынужденные, заявив, что они являются ответом на «действия и угрозы России в отношении Украины».

«Это подчеркивает важность нашего двойного подхода в отношении России, который сочетает мощную оборону с содержательным диалогом в Совете Россия — НАТО путем взаимных обязательств и военных контактов», — заявил Столтенберг.

В ходе выступления Столтенберг объявил, что НАТО, продолжает «призывать Россию к выполнению международных обязательств».

«Мы не хотим изолировать Россию, НАТО не хочет новой холодной войны, а наши действия призваны предотвратить, а не породить конфликты», — заявил генеральный секретарь Альянса.

Напомним, как сообщало Ura.ru, на крупнейших военных учениях России и Белоруссии «Запад-2017» присутствовали наблюдатели от нескольких десятков иностранных государств, а также ОДКБ, ЕАЭС, стран СНГ и стран-членов НАТО.