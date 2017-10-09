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Весь мир
Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации
Весь мир
Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации
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    Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации

    11:11  9 Октября 2017
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    Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации

    Москва, 9 октября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки было зафиксировано восемь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Даръа (1), Дамаск (1), Хомс (3) и Алеппо (3). Представители Турции заявили об одном случае стрельбы в провинции Дамаск.

    Мониторинговые группы подчеркивают, что большинство нарушений связаны с активностью боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России). Джихадисты открывали беспорядочный огонь из легкого стрелкового оружия, сообщают в военном ведомстве России.

    Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #стрельба #хомс
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