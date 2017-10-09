Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации

В Избранное

Москва, 9 октября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки было зафиксировано восемь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Даръа (1), Дамаск (1), Хомс (3) и Алеппо (3). Представители Турции заявили об одном случае стрельбы в провинции Дамаск.

Мониторинговые группы подчеркивают, что большинство нарушений связаны с активностью боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России). Джихадисты открывали беспорядочный огонь из легкого стрелкового оружия, сообщают в военном ведомстве России.

1 Организация запрещена на территории РФ.