Названы первые претенденты на Золотой мяч
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Париж, 9 октября. France Football назвал имена первых пяти претендентов на звание лучшего игрока 2017 года.
В числе претендентов на «Золотой мяч» вошли игроки мадридского «Реала» Марсело и Лука Модрич, форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте, а также нападающий французского ПСЖ Неймар.
The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw— France Football (@francefootball) October 9, 2017
Полный список из 30 номинантов будет опубликован сегодня вечером.