Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения по сопровождению бомбардировщиков над Камчаткой
Спорт
Названы первые претенденты на Золотой мяч
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы первые претенденты на Золотой мяч

    11:15  9 Октября 2017
    42

    Названы первые претенденты на Золотой мяч

    Париж, 9 октября. France Football назвал имена первых пяти претендентов на звание лучшего игрока 2017 года.

    В числе претендентов на «Золотой мяч» вошли игроки мадридского «Реала» Марсело и Лука Модрич, форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте, а также нападающий французского ПСЖ Неймар.

    Полный список из 30 номинантов будет опубликован сегодня вечером.

    Автор: Алексей Громов
    #золотой мяч #неймар #реал #псж #модрич #марчело #дибала
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5889

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52925

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91209

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107978

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30190
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        10:31   9 Октября 2017
        352
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        750
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1542
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        211