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Британский режиссер: Крым должен занять достойное место на культурной карте мира
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    Британский режиссер: Крым должен занять достойное место на культурной карте мира

    12:48  9 Октября 2017
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    Британский режиссер: Крым должен занять достойное место на культурной карте мира

    Москва, 9 октября. Председатель жюри кинофестиваля «Евразийский мост», британский режиссер, драматург, продюсер и актер Гарет Джонс рассказал о необходимости пересмотреть отношение Запада теме российского полуострова и включить Крым в культурную карту мира.

    По его словам, все что происходит на полуострове британцы узнают из СМИ, которые, как правило, грешат непозволительной предвзятостью и субъективизмом в отношении Крыма. Поэтому Крым для Великобритании является «закрытой книгой».

    Режиссер отметил, что во время своего визита в республику он столкнулся с настоящим гостеприимством со стороны крымчан. Кроме того, в Крыму проявили особый интерес к его работе — художественному фильму Delirium, который был показан на «Евразийском мосту», затрагивающем конфликт на востоке Украины.

    «Я счел личным долгом показать этот фильм в непосредственной близости от региона, о котором идет речь, и был рад увидеть искреннюю и заинтересованную реакцию крымской публики», — подчеркнул Джонс.

    Британец также сообщил, что поддержка кинематографического сообщества Крыма была еще одной его целью визита в Крым. Джонс пояснил, что в настоящее время Запад игнорирует усилия российских кинематографистов по возрождению кинопроизводства на полуострове, что отрицательно сказывается как на съемочном процессе их зарубежных, так и деятельности русских коллег.

    Режиссер акцентировал внимание на том, что Крым является идеальным местом для съемок, а значит Запад просто не имеет права исключать Крым из кинокарты мира. Идею возрождения Ялтинской киностудии можно только поприветствовать, отметил он.

    Для того, чтобы это место привлекало кинематографистов и бизнес со всего мира, необходимо взглянуть на Крым непредвзято и освободиться из плена предрассудков, достичь определенных результатов в диалоге по статусу Крыма.

    Джонс назвал исключение Крыма из международной жизни «недопустимым». Он заключил, что именно кинематограф может стать мостом, соединяющим идеологические и политические «берега».

    «Крым должен занять достойное место на культурной карте мира, а это значит, что пришло время привлечь внимание международной общественности к тому, как этот регион живет и развивается», — заключил режиссер, передает издание «Известия».

    Британский режиссер: Крым должен занять достойное место на культурной карте мира

    Автор: Тимур Румянцев
    #крым #кинематограф
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