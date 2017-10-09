Пожар «Синдики»: горящий стройцентр напоминал извергающийся вулкан

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Москва, 65-й километр МКАД. Стройцентр «Синдика». «Более 1200 магазинов на площади более 130.000 кв. м!» — внушительно пояснялось на официальном сайте стройцентра. Во второй половине дня 8 октября все это великолепие сгинуло в огне пожарища.

Гигантский столб непроницаемо-черного дыма над МКАДом выглядел так устрашающе, что многие водители притормаживали еще за пару-тройку километров до места ЧП. Другие, наоборот, стремились подобраться к пожару как можно ближе, чтобы успеть его заснять на камеры своих мобильных телефонов.

Итогом дорожной неразберихи стала 13-километровая пробка на МКАДе…

Все началось с цоколя

Первые сообщения о пожаре появились в воскресенье после 15:00. По словам свидетелей, все началось с того, что на цокольном этаже «Синдики» возникло сразу несколько — от трех до пяти — очагов возгораний.

Вслед за этим там же, в цоколе, раздались то ли хлопки, то ли взрывы. После этого пламя очень быстро перекинулось на складские помещения, стало подбираться к автомашинам на подземной парковке и пошло по перекрытиям вверх. Дым начал заполнять первый и второй этаж «Синдики».

В стройцентре началась эвакуация людей, которая была проведена достаточно оперативно и грамотно. Всего из здания было выведено более 3000 человек.

В 15:30 компетентные лица предоставили СМИ информацию, что площадь возгорания составляет 1000 кв. м. Однако, скорее всего, на тот момент это была уже устаревшая информация…

Снаружи здания «Синдики» тем временем стали разворачиваться пожарные и полиция. Там же копилась толпа из зевак и эвакуированных. Некоторые из числа последних бросились на подземную парковку спасать свой и чужой автотранспорт. Часть машин вытолкать наружу, действительно, удалось. Но значительное количество запаркованных авто осталась под землей и стала пищей для пожара.

К 16:00 огонь отрезал вход на парковку. Та, кстати, была рассчитана на 5200 машиномест.

Воды нет!

Пожару присвоили третий номер сложности. К месту пожара выехали десятки машин скорой помощи, а также химическая лаборатория ПСО-26 для взятия проб воздуха на ПДК.

В 16:50 пресс-служба управления МЧС по Московской области уточнила, что в тушении пожара задействованы 79 человек и 24 единицы техники. Тогда же прозвучало, что огонь внутри здания «Синдики» охватил уже 3000 кв. м. Прошло совсем немного времени, и три тысячи превратились в пять тысяч.

К тушению пожара привлекалось все больше людей и техники, но оставить наступление пламени это не могло.

По информации с места пожара, внезапно упал напор воды в гидрантах. Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, вышла из строя насосная станция. Точнее… сгорела, поскольку находилась внутри горящего здания. Пожарные стали тянуть магистрали к другим источникам воды…

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Когда стало ясно, что одними наземными средствами пожар не унять, к тушению привлекли вертолеты МЧС. Сначала их была пара, затем работали уже трое. С 17:20 до 18:45, когда в связи с наступлением темноты продолжать работу «вертушек» стало небезопасно, вертолеты Ка-32 совершили 46 сбросов воды (по 5 тонн) на эпицентр пожара.

Но это не помогло. На парковке начали взрываться оставленные там автомобили. Огонь добрался до второго этажа и кровли стройцентра. Стало понятно, что есть вероятность обрушения здания.

В 19:00 площадь пожара составляла уже порядка 55.000 м². Началось обрушение кровли. Появились невнятные сообщения о пострадавших «от продуктов горения».

В 19:20 появилось официальное подтверждение о том, что минимум один пострадавший при пожаре человек действительно госпитализирован.

В 19:36 госпитализированных стало уже двое. К этому моменту «Синдику» с земли тушили 93 человека и 28 единиц техники, которые, несмотря на все усилия пожарных, локализовать пламя так и не смогли. Слишком велика оказалась площадь пожара, слишком много в недрах «Синдики» осталось машин с полными баками топлива, а также стройматериалов и мебели…

Ущерб – пять миллиардов

Ближе к 20:00 площадь обрушений кровли «Синдики» оценивалась в 400 кв. м. Огонь полностью охватил здание.

Многие ожидали, что номер сложности пожара изменят с третьего на пятый, но вместо этого начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин объявил, когда же, наконец, пожар будет локализован. Согласно Полетыкину, это произойдет не раньше 3–4 часов утра 9 октября.

В то же время от пожарных и сотрудников МЧС, ссылавшихся на свой опыт, можно было услышать, что окончательно справиться с огнем в «Синдике» вряд ли получится раньше, чем через 20 часов.

В 20:30 кровля стройцентра обрушилась уже на площади более чем 1000 кв. м. Главный вход стройцентра выгорел почти полностью. На фото, выполненных с помощью квадрокоптеров, «Синдика» выглядела настоящим жерлом извергающегося вулкана.

Несмотря на явную опасность ночных полетов, по сообщению дежурного Московского авиационного центра, два вертолета МЧС после заправки снова поднялись в воздух и приступили к сбросам воды на «Синдику».

МЧС подготовило СМС-рассылку для жителей близлежащих к стройцентру домов. В рекомендации было сказано, что из-за продолжительного горения здания «Синдики» следует плотно закрыть окна и, по возможности, не выходить на открытый воздух.

Одновременно власти Подмосковья успели заявить, что всем арендаторам стройцентра «Синдика» будут предоставлены альтернативные места на других торговых площадках.

В штаб тушения потянулись за справками владельцы сгоревших автомобилей. По предварительным данным, таковых к 21:00 набралось не меньше 29.

К 23:00 тушением «Синдики» занимались более 350 человек и свыше 180 единиц техники, включая специализированную пожарно-спасательную технику — коленчатые подъемники, автолестницы, пожарные автоцистерны.

С рассветом 9 октября стало понятно, что пожар в «Синдике» успешно локализован, чему в немалой степени способствовало задействование насосно-рукавного комплекса «Шквал» Ногинского спасательного центра.

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В 7:00 можно было констатировать, что отсутствует открытое горение. Закрытое при этом продолжалось на площади примерно в 50.000 кв. м. Число пострадавших при пожаре увеличилось до трех человек.

К 10:00 9 октября пожарные и спасатели продолжали свою работу на месте ЧП. Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 млрд руб.

Возможные причины пожара пока официально не озвучивались. Неофициально многие специалисты склоняются к версии поджога.