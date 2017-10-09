Лондонская полиция освободила мужчину, наехавшего на прохожих

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Лондон, 9 октября. Правоохранительные органы Лондона отпустили 47-летнего мужчину, задержанного в воскресенье в связи с наездом на пешеходов возле Музея естественной истории.

Полиция считает, что происшествие не было террористическим актом. Расследование случившегося продолжается. Мужчина остается под следствием, но обвинение ему пока не предъявлено, сообщает «Свободная пресса».

В результате случившегося 11 человек получили повреждения ног и головы. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает. Двоим из них госпитализация не понадобилась, остальные покинули больницу чуть позже.

Напомним, 7 октября в одном из самых оживленных районов британской столицы — Южном Кенгсингтоне — автомобиль выехал на тротуар и задел 11 человек, сбив информационный стенд.