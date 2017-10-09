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Политика
США прекратили финансирование работ по переработке ядерного топлива в России
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    США прекратили финансирование работ по переработке ядерного топлива в России

    11:08  9 Октября 2017
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    США прекратили финансирование работ по переработке ядерного топлива в России

    Вашингтон, 9 октября. США решили не выделять денежные средства на продолжение программы переработки ядерного топлива в Российской Федерации.

    Отмечается, что на данную программу США собирались выделить порядка 1,1 млрд долларов, которые хотели использовать для перевода 17 российских реакторов на безопасное ядерное топливо.

    Однако препятствием в вопросе ядерной безопасности стали ограничения против РФ, введенные американскими властями.

    Сообщается, что осуществление программы переработки необходимо главным образом Вашингтону, потому что речь идет об утилизации высокообогащенного оружейного урана, избытки которого сформировались после принятия договоров СНВ-1 и СНВ-2, сообщает Life.ru.

    США прекратили финансирование работ по переработке ядерного топлива в России

    США вкладывали средства в переработку обогащенного урана в обычный на российской территории с 1993 года. Четыре года назад срок действия соглашения между странами закончился, а в 2016 году Россия приостановила программу по утилизации оружейного плутония. 

    Тогда российская сторона объяснила, что на такую меру пришлось пойти по причине того, что США де-факто самоустранились от участия в соглашении, перекладывая всю работу на плечи России. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #уран #ядерное топливо
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