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БДК «Азов» следует в порт Тартус с грузом для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»
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    БДК «Азов» следует в порт Тартус с грузом для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

    10:55  9 Октября 2017
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    БДК «Азов» следует в порт Тартус с грузом для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

    Стамбул, 9 октября. Большой десантный корабль ВМФ РФ «Азов» вошел в акваторию Средиземного моря.

    Интернет-порталы, отслеживающие перемещение военных кораблей, сообщили, что БДК «Азов» проследовал через Черноморские проливы и вышел в Средиземное море. Десантный корабль участвует в операции «Сирийские экспресс» и доставляет в САР грузы, предназначенные для базы материально-технического обслуживания ВМФ РФ «Тартус» и авиационной базы ВКС РФ «Хмеймим».

    Отмечается, что это уже четвертый за год поход БДК «Азов» в Сирийскую арабскую республику. Также в операции «Сирийский экспресс» участвуют корабли Черноморского флота «Ямал» и «Цезарь Куников».

    БДК «Азов» следует в порт Тартус с грузом для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #бдк азов
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