Эксперт: Киеву нет дела до Донбасса

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Депутат Верховной рады Украины, лидер «Украинской добровольческой армии», которая была сформирована на основе запрещенной в РФ экстремисткой организации «Правый сектор»1, Дмитрий Ярош предположил, что киевские власти вернут под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы («Украинская добровольческая армия» — прим. ФАН) ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — высказал мнение украинский парламентарий.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош заявил, что введение на территорию Донбасса миротворческого контингента позволит украинскому руководству произвести в регионе зачистку. В частности, подчеркнул он, Киеву крайне выгодно введение миротворцев на российско-украинской границе. После этого, как отметил Ярош, СБУ сможет начать преследование сторонников ополчения.

Политическая обочина

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в заявлении Яроша проглядываются два момента. Первый связан с проблемой Донбасса, второй — ради чего и делалось заявление — личная трагедия Яроша, оказавшегося на политической обочине.

«Если говорить о проблеме Донбасса, то объективно в Киеве никто не знает, что с ней делать. Изменить ситуацию никто не может ни в каком направлении. Одни говорят, что нужны международные миротворцы, но при этом прекрасно понимают, что это означает фактически заморозку положения. Миротворцы не позволят вернуть Донбасс, а выгода от них будет только в дешевом пиаре на тему, как Украиной интересуются в мире. Мол, еще не забыли, что это за страна такая. Те, кто выступает за силовое решение конфликта, осознают невозможность этого сценария. Как ни крути, а ДНР и ЛНР фактически победили в предыдущих военных кампаниях и потому получили фактическую независимость. Да и будем откровенны. В Киеве вообще нет дела до Донбасса. Кто из украинских политиков во власти переживает по поводу людей региона? Никто!» — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, на Украине говорят о Донбассе исключительно ради политического «хайпа». И тут, по его мнению, есть интересная сторона.

«Дело в том, что постоянно эксплуатировать тему войны невозможно. Ведь вспомним, что обещали творцы Майдана. Они говорили о скорой богатой жизни в Европе, куда Украину должны взять. Люди выходили на протесты зимой 2014 года и даже умирали на площадях с мечтой о светлом будущем, а не с желанием передать потомкам клубок неразрешимых противоречий. Ну, участники госпереворота допускали, что придется столкнуться с трудностями. И какое-то время пришедшие к власти политиканы говорили, что сейчас победим в Донбассе, и начнем строить «европейскую мечту». Но проблема оказалась заморожена. И чем увлечь народ? Вот Юлия Тимошенко давно переключилась на социальную тематику. Дескать, коррупция в верхних эшелонах власти не дает справиться с бедностью. Это понятно людям, ближе им. Но что остается говорить Ярошу? Только повторять старые мантры о том, как украинцы смогут одержать военные победы над своими, по сути, согражданами. Но дело в том, что сам по себе националистический угар, вся эта идейная основа украинского национализма воспринимается только в момент уличных драк. Разговоры о древних украх, особых дарованиях украинцев, прочая чушь действуют только на ограниченное число людей и ограниченное время. Но подавляющее большинство людей вполне нормальные», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, после Майдана отряды националистов могли диктовать свои условия новой власти. Но у них не получилось главного — стать властью.

«Ярош несколько месяцев держался на плаву, пытался шантажировать Турчинова, а потом Порошенко тем, что «за ним майдан». Но вспомним, как практически моментально расправились с Сашком Билым. На Украине одни олигархи сменились другими. По прошествии трех лет неизбежно встал вопрос о том, как налаживать экономику страны. И экономические вопросы сегодня для Порошенко или любого деятеля, кто придет ему на смену, будут первоочередными. Спрашивается, и при чем тут Ярош со своими воинственными заявлениями? Да он просто пытается напомнить о себе. Хоть как-то. Когда информационным агентствам совсем уж нечего писать, то можно упомянуть Яроша, который что-то там заявил. Но все понимают, что он уже не на волне, не представляет мейнстрим. А чего его тогда слушать? Слова Яроша никого не вдохновят. Как не вдохновят никого речи, скажем, Надежды Савченко. Она может делать уже что угодно, но относиться украинская общественность и власть к ней будут уже так, как относились в середине 2000-х в России к словам какой-нибудь Валерии Новодворской. Можно улыбнуться, подивиться личной непоколебимости, но не воспринять всерьез», — заключил Андрей Иванов.

Политолог Владимир Корнилов газете «Известия» рассказал о нелепостях и противоречиях украинских законов по Донбассу.

1 Организация запрещена на территории РФ.