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Здесь нет никакой Европы: «поэт Майдана» обратилась к «российской оппозиции»
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    Здесь нет никакой Европы: «поэт Майдана» обратилась к «российской оппозиции»

    13:53  9 Октября 2017
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    Здесь нет никакой Европы: "поэт Майдана" раскрыла глаза российской оппозиции

    Киев, 9 октября. Известная активистка Евромайдана, украинская поэтесса Евгения Бильченко за три с половиной года после событий 2014 года успела полностью разочароваться в новых правителях Украины, которых сама же когда-то возвела на трон. В своей записи в Facebook Бильченко обратилась к молодым российским оппозиционерам с призывом не считать Украину «передовым» или «европейским» государством, достойным того, чтобы с нее брать пример России — напротив, она пишет об Украине как о «чилийском эксперименте», таким образом завуалировав запретное слово «хунта».

    «Вы взяли на знамя Украину, — обращается Бильченко к симпатичной ей части российской молодежи. — Вы выходите с сине-желтыми флагами, используя украинскую модель европеизации как образец. Пожалуйста, не берите нас за образец. Здесь нет никакой Европы и нет никакой демократии».

    Здесь нет никакой Европы: "поэт Майдана" раскрыла глаза российской оппозиции

    Бильченко решительно осуждает российских «идеологов либерализма», которые «не щадят инакомыслящих» и «относятся к ним так же нетерпимо, как идеологи национализма и шовинизма».

    «Мой эксперимент с Родиной не удался. Я такая же «вата», как и «кастрюля», — признается Бильченко. — Они меня называли «поэтом Майдана»: откройте базу «Миротворца» и посмотрите, что делают с поэтом революции фанатики, если он в суждениях отклоняется от линии сине-желтого сталинизма».

    Бильченко просит российских либеральных идеологов «оставить ее бедную Украину в покое» и прекратить «истерическое пейзанство» вокруг страны, проходящей через «чилийский эксперимент».

    Здесь нет никакой Европы: "поэт Майдана" раскрыла глаза российской оппозиции

    «Помните, что каждый раз, обмазываясь сине-желтым цветом, вы не защищаете мои права, а способствуете их дальнейшему нарушению», — обращается Бильченко к молодым российским оппозиционерам.

    Напомним, Евгения Бильченко принимала живое участие в событиях Евромайдана и даже была в 2015–2016 годах стипендиатом Верховной Рады за свою «революционную поэзию».

    Здесь нет никакой Европы: "поэт Майдана" раскрыла глаза российской оппозиции

    Автор: Валентин Меликов
    #бильченко
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