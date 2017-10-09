Сбежавший из Узбекистана преступник пойман в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 октября. Сотрудники правоохранительных органов поймали в Петербурге сбежавшего от полиции Узбекистана преступника.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, подсудимый гражданин Узбекистана 1987 года рождения скрылся от следственных органов МВД Узбекистана в середине апреля этого года, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В ходе оперативно-разыскных мер гражданин Узбекистана был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Петербурге.