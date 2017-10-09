Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал бурную реакцию в Сети

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Москва, 9 октября. Советский и российский актер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов сообщил, что не будет участвовать в съемках в Крыму. Он объяснил это тем, что не хочет получить запрет на въезд на Украину.

Так, во время шоу Hard Day's Night на телеканале «Дождь» ведущая поинтересовалась у Ефремова, поедет ли он в Крым, если съемки на полуострове будут предусмотрены новым проектом.

«Откажусь, — ответил актер. — Я подожду все-таки, пока украинцы выдохнут или что-то еще».

Он добавил, что в случае посещения им Крыма ему запретят въезд на Украину.

Следует отметить, что решение артиста не ехать в Крым было неоднозначно и эмоционально воспринято общественностью. Кто-то разделил позицию Ефремова, но нашлись и несогласные с его выбором.

Как считает корреспондент отдела внутренней политики ИД «Комсомольская правда» Роман Головнев, «боязнь» Ефремова получить запрет на въезд на Украину является почти что «предательством».

«Это ли не предательство крымчан и русских людей, всеми силами добивавшихся свободы? — написал журналист на своей странице в соцсети Facebook. — Можно и вовсе пойти по проторенной Пашининым (российский актер, уехавший воевать в Донбасс на стороне Киева — прим. ФАН) дорожке. Вступить Ефремову в ВСУ. И прямиком на Донбасс».

Пост Головнева собрал немало комментариев.

«Да не сильно то крымчане и расстроятся», — пишет пользователь соцсети Наталья Черноморченко.

«Это ли не предательство? — вопрошает автор. Нет, это выбор человека, и судить его за то, что ему своя рубашка ближе к телу, нет ни у кого морального права», — выразила мнение Татьяна Ширяева.

«Нет, не предательство. Михаила Ефремова удерживают от поездки в Крым семейные корни. А если бы Вас коснулся подобный выбор, интересно, что бы Вы сделали? Плохой пост, Роман. Лучше удалите его. Ваше имя дорого», — выразила свое мнение Валентина Власко.