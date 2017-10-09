Ирак может снять санкции с Курдистана

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Багдад, 9 октября. Власти Ирака и Курдистана начали диалог об отмене санкций в отношении курдской автономии.

Источники в курдском Эрбиле сообщили о начале переговорного процесса между главой Иракского Курдистана Масудом Барзани, а также вице-президентами Ирака Айядом Аллауа и Усамой ан-Нуджайфи. Глава канцелярии президента Барзани Фуад Хусейн отметил, что стороны начали диалог о немедленном снятии санкций с Курдистана.

Ранее сообщалось, что 27 сентября Багдад приостановил международное воздушное сообщение с курдской автономией. Эта мера была предпринята иракскими властями после референдума о независимости Курдистана, состоявшегося 25 сентября. За отделение от Ирака проголосовало более 90 процентов населения региона.