Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

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Москва, 9 октября. Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о промышленном сотрудничестве в области ВТС. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

По ее словам, Москва и Эр-Рияд подписали документ о покупке и локализации производства, продукции военного назначения, направленный на развитие технологического взаимодействия в сфере ВТС, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракты, предусматривающий покупку зенитных ракетных систем С-400.