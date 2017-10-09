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Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400
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    Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

    10:31  9 Октября 2017
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    Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

    Москва, 9 октября. Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о промышленном сотрудничестве в области ВТС. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева. 

    По ее словам, Москва и Эр-Рияд подписали документ о покупке и локализации производства, продукции военного назначения, направленный на развитие технологического взаимодействия в сфере ВТС, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракты, предусматривающий покупку зенитных ракетных систем С-400. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #саудовская аравия #с-400 #вооружение
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