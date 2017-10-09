Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400
Москва, 9 октября. Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о промышленном сотрудничестве в области ВТС. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.
По ее словам, Москва и Эр-Рияд подписали документ о покупке и локализации производства, продукции военного назначения, направленный на развитие технологического взаимодействия в сфере ВТС, передает РИА Новости.
BREAKING: #Russia & #SaudiArabia agree on #S400, other weapons deliveries https://t.co/9sZwVaZr9u pic.twitter.com/Sol2ETZdTh— Sputnik (@SputnikInt) October 9, 2017
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракты, предусматривающий покупку зенитных ракетных систем С-400.