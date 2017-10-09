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Россия
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Захарова показала, чем занимается RT в моменты  передышки от «вмешательства в дела США»
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    Захарова показала, чем занимается RT в моменты  передышки от «вмешательства в дела США»

    11:39  9 Октября 2017  /обновлено: 11:58  09 Октября 2017
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    Захарова показала, чем занимается RT в моменты  передышки от «вмешательства в дела США»

    Москва, 9 октября. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook первое в истории панорамное видео из космоса, которое было снято в рамках проекта RT SPACEWALK 360.

    «Кто сделал? Правильно. Назначенный «враг американского народа»  — телеканал Russia Today. Они в редкие минуты передышки от «вмешательства в дела США» делают вот такие классные штуки. Enjoy»,  — написала дипломат.

     

    Напомним, уникальные съёмки МКС, Земли и космонавтов во время работы за бортом станции телеканал RT представил 3 октября на закрытой презентации проекта SPACEWALK 360 в Музее космонавтики.
    Ранее видео опубликовал в своем Instagram, а также на страницах в других соцсетях космонавт Сергей Рязанский.

    «Вместе с телеканалом RT для проекта SPACEWALK 360 мы сняли первое в истории панорамное видео из открытого космоса. Я своими руками крепил камеру к борту станции»,  — написал он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #сша #захарова #космос #rt
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