Захарова показала, чем занимается RT в моменты  передышки от «вмешательства в дела США»

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Москва, 9 октября. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook первое в истории панорамное видео из космоса, которое было снято в рамках проекта RT SPACEWALK 360.

«Кто сделал? Правильно. Назначенный «враг американского народа» — телеканал Russia Today. Они в редкие минуты передышки от «вмешательства в дела США» делают вот такие классные штуки. Enjoy», — написала дипломат.

Напомним, уникальные съёмки МКС, Земли и космонавтов во время работы за бортом станции телеканал RT представил 3 октября на закрытой презентации проекта SPACEWALK 360 в Музее космонавтики.

Ранее видео опубликовал в своем Instagram, а также на страницах в других соцсетях космонавт Сергей Рязанский.