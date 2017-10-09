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Новости Сирии
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Прилепин прокомментировал поездку украинского военного с «пьяными дембелями» из АТО
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    Прилепин прокомментировал поездку украинского военного с «пьяными дембелями» из АТО

    17:02  9 Октября 2017
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    Прилепин прокомментировал поездку украинского военного с «пьяными дембелями из АТО»

    Киев, 9 октября. Украинский военный Сергей Велецкий рассказал о своем путешествии в «дембельском» поезде, в котором возвращались домой воюющие на юго-востоке страны солдаты ВСУ. Полный возмущения пост на своей странице Facebook он проиллюстировал фото солдата, сидящего в ржавой клетке.

    По словам Велецкого, почти половина солдат распивали спиртное и в итоге стали вести себя абсолютно неадекватно: с разбитыми носами цеплялись к попутчикам с вопросом: «Бандеру уважаешь?». Некоторые, как пишет военный, выпадали на остановках из вагонов, теряя мобильные телефоны и документы.  

    «Девочку-студентку два невменяемых организма приставаниями до слез довели. Пришлось ее прятать в купе проводников», — добавил он. Поделился военнослужащий и описанием лиц своих соседей по купе с «неизгладимым многолетним влиянием алкоголя на мимические мышцы лица».

    По словам военного, он и еще трое пассажиров пытались утихомирить пьяных дембелей. «А потом нам рассказывают про «боевые потери», и плачут матери, которые «отдали в армию живых и здоровых»…» — с сожалением заметил Велецкий.

    Историю путешествия в «пьяном поезде» с демобилизовавшими солдатами ВСУ прокомментировал у себя на странице в Facebook российский писатель Захар Прилепин. «Soldier в Генеральний штаб ЗСУ рассказывает. Как там наш аркашка утверждал: за ВСУ воюют лучшие люди Украины, а за Донбасс — рассиянское отребье», — с иронией заметил он.

    Автор: Алексей Громов
    #ато #всу #прилепин #солдаты
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