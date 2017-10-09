Боевики атаковали полицию в Сомали, семеро убитых

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Могадишо, 9 октября. Ранним утром в понедельник африканские союзники террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) организовали нападение на контрольно-пропускной пункт в полуавтономном регионе Пунтленд в Сомали. Боевикам удалось застать врасплох силы полиции, бросившиеся на помощь из соседнего города Босасо.

Очевидцы сообщили Reuters, что террористам из местной группировки «Аш-Шабаб» — союзникам «Аль-Каиды»1 — удалось выбить полицию из КПП. В полиции Сомали эту информацию опровергают, утверждая, что террористы атаковали одновременно со всех сторон, однако полицейским удалось отбить нападение.

В результате нападение погибли по крайней мере семь человек — четверо мирных жителей и трое полицейских, и получили ранения еще 13. Представители боевиков объявили об уничтожении семерых полицейских.

1 Организация запрещена на территории РФ.