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Донбасс: 13 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 13 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    10:25  9 Октября 2017
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    Донбасс: 13 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 9 октября. Районы 13 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР.

    Согласно приведенным данным, ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Украинские военные открывали огонь из гранатометов, вооружения БМП и БТР, минометов и стрелкового оружия.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за сутки девять раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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