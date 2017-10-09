Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Хомс: Минобороны РФ сообщает о трех случаях нарушения перемирия в зоне деэскалации
Общество
Минтранс РФ назвал дату полного прекращения перевозок «Вим-Авиа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтранс РФ назвал дату полного прекращения перевозок «Вим-Авиа»

    10:03  9 Октября 2017
    43

    Минтранс РФ назвал дату полного прекращения перевозок «Вим-Авиа»

    Москва, 9 октября. В Минтрансе РФ сообщили, что с 16 октября будут полностью прекращены перевозки «ВИМ-Авиа».

    Как говорится в сообщении министерства, полеты были практически прекращены с начала текущей недели. В настоящее время остаются единичные регулярные рейсы на Дальний Восток. Они будут выполняться по отдельным дням до 15 октября.

    В Минтрансе добавили, что оперативный штаб продолжит свою круглосуточную работу до окончания всех перевозок авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Ранее сообщалось, что общие потери туроператоров, использовавших для вывоза клиентов за границу чартерные рейсы авиакомпании «ВИВ-Авиа», составят не менее семи миллиардов долларов

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #вим-авиа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5883

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52898

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91121

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107955

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30187
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        10:31   9 Октября 2017
        185
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        617
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1499
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        172