Минтранс РФ назвал дату полного прекращения перевозок «Вим-Авиа»

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Москва, 9 октября. В Минтрансе РФ сообщили, что с 16 октября будут полностью прекращены перевозки «ВИМ-Авиа».

Как говорится в сообщении министерства, полеты были практически прекращены с начала текущей недели. В настоящее время остаются единичные регулярные рейсы на Дальний Восток. Они будут выполняться по отдельным дням до 15 октября.

В Минтрансе добавили, что оперативный штаб продолжит свою круглосуточную работу до окончания всех перевозок авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Ранее сообщалось, что общие потери туроператоров, использовавших для вывоза клиентов за границу чартерные рейсы авиакомпании «ВИВ-Авиа», составят не менее семи миллиардов долларов.