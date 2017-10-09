Гигантские рисунки каменного века обнаружили в районе перевала Дятлова на Урале

В Избранное

Екатеринбург, 9 октября. Загадочные древние рисунки обнаружены в районе перевала Дятлова. Об обнаружении гигантского памятника эпохи неолита на снимках спутника из космоса заявил исследователь артефактов из Свердловской области Валентин Дягтерев.

Об открытии он сообщил в своем блоге. По его данным, рисунки расположены в 60 километрах к юго-востоку от знаменитого перевала Дятлова. Длина геоглифа составляет около 10 километров, а ширина около пяти.

«Десятки рисунков выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют, — пояснил Дегтерев в комментарии порталу «Ура.ру».

По его мнению, изображения напоминают комету или метеорит. С другой стороны, они напоминают огромную птицу, а рисунок, расположенный между двумя горами, по мнению исследователя, может символизировать некий переход.



