Сирия сегодня: ИГИЛ и «ан-Нусра» получают оружие из США, саперный опыт Пальмиры и Алеппо

В Избранное

Сирия, 9 октября. Сирийский генерал обвинил Штаты в том, что они поставляют американское вооружение террористическим группировкам «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе организации запрещены на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Боевики, которые напали на российских военных полицейских, имели американское оружие. Саперы РФ поделились своим опытом, которое было получено в Алеппо и Пальмире. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Поставки оружия

Соединенные Штаты на территории Сирийской Арабской Республики (САР) поставляют оружие террористическим группировкам, а не «умеренной» оппозиции. Об этом заявил представителям СМИ начальник главного оперативного управления Сирийской арабской армии (САА) дивизионный генерал Али Аль-Али.

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры», — рассказал сирийский генерал.

Как отметил Аль-Али, большая часть оружия, которое попадает в руки к сирийским радикалам, закупается оборонными компаниями Orbital ATK и Chemring по государственной программе Пентагона помощи союзникам США. Американское вооружение доставляется на Ближний Восток морским путем и попадает в САР через участки границы, которые не контролируются подразделениями САА.

Атака с американским оружием

Террористы «Джебхат ан-Нусры», которые 18 сентября атаковали в САР наблюдательный пост военной полиции РФ, имели при себе оружие производства Соединенных Штатов, Франции и Бельгии. Об этом журналистам рассказал военнослужащий САА Валид Хали во время демонстрации захваченного у боевиков оружия.

«Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции», — сообщил Хали.

Согласно информации САА, в ряде случаев боевики самостоятельно модернизировали серийные образцы. Так, например, среди трофеев военнослужащих САА можно было найти американские винтовки М-16 с кустарно изготовленным крепежом под оптический прицел.

Российский опыт

В московской области закончилась международная конференция по разминированию Алеппо и Пальмиры, участие в которой принимали специалисты из 20 государств, а также представители Красного Креста, ООН и Женевского центра разминирования. По словам руководителя Международного противоминного центра ВС РФ полковника Игоря Михайлика, для выполнения задач по гуманитарному разминированию были проведены предметные занятия по специально разработанной программе.

Кроме того, он рассказал, что для выполнения разминирования Алеппо и Пальмиры самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации перебросили на территорию САР отряд саперов. Специалисты из России имели при себе модернизированные средства для поиска взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.