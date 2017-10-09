Путин пригласил Макрона на ПМЭФ, чтобы «растопить лед»

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Москва, 9 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в мае 2018 года по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, Елисейский дворец принял приглашение Москвы, переданное Путиным еще в мае текущего года.

Помимо форума рассматривался вариант визита Макрона в декабре 2017 года. Отмечается, что французская сторона официально заявлять о поездке лидера пока не будет. Это связано с предстоящими президентскими выборами в России.

По данным СМИ, участие французского руководства в ПМЭФ позволить улучшить отношения с Европейским союзом. По мнению экспертов, в 2018 году в отношениях ЕС и РФ сложится «благоприятная ситуация для того, чтобы растопить лед». Источник также пояснил, что в конце первого полугодия 2018 года Евросоюз снова будет решать вопрос продления антироссийских санкций. Визит Макрона, как полагают политологи, будет означать, что Франция готова сблизиться с Россией.