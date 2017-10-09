Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения по сопровождению бомбардировщиков над Камчаткой
Политика
«Мы хотели настроить россиян против власти»: в США признали, что санкции дали обратный эффект
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мы хотели настроить россиян против власти»: в США признали, что санкции дали обратный эффект

    11:23  9 Октября 2017
    142

    В США не исключили введения новых санкций после запуска Керченского моста

    Вашингтон, 9 октября. Американский политолог Джейсон Смарт, возглавляющий неправительственную организацию For a free Ukraine, прогнозирует введение новых «болезненных» санкций Запада против России после запуска моста через Керченский пролив. «Санкции — это всегда больно для Кремля», — заметил он.

    О возможном введении новых ограничительных мер против РФ после введения моста в эксплуатацию эксперт заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «У России всегда есть возможность получить новые санкции. Если этот мост будет построен… конечно, будут новые санкции против РФ», — подчеркнул Смарт.

    Кроме того, его удивляет активная поддержка, которую российский народ оказывает президенту РФ Владимиру Путину, высказывая полное равнодушие к санкциям Запада. 

    «Плохо, что люди не относятся к санкциям так, как мы ожидали. Мы хотели, чтобы они были против власти. Наоборот, они думают, что это причина для более сильной поддержки власти в России»,  — заметил политолог.

    Отметим, что по последним данным социологов ВЦИОМ, 82,2% россиян поддерживают методы работы главы государства. По мнению эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» по информационным технологиям и СМИ Сергея Простакова, высокий уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину сохраняется на таком высоком уровне, благодаря стабилизации экономики страны, а внешнеполитическое положение России показывает увеличение ее влияния на международные процессы.

    «Поэтому оценка власти населением в целом положительная, а наибольшее доверие граждане выразили тому, с кем напрямую ассоциируется нынешний курс страны, — ее президенту Владимиру Путину», — пояснил он в комментарии «Инфореактору».

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5889

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52925

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91209

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107978

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30190
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        10:31   9 Октября 2017
        352
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        750
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1542
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        211