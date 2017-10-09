«Мы хотели настроить россиян против власти»: в США признали, что санкции дали обратный эффект

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Вашингтон, 9 октября. Американский политолог Джейсон Смарт, возглавляющий неправительственную организацию For a free Ukraine, прогнозирует введение новых «болезненных» санкций Запада против России после запуска моста через Керченский пролив. «Санкции — это всегда больно для Кремля», — заметил он.

О возможном введении новых ограничительных мер против РФ после введения моста в эксплуатацию эксперт заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

«У России всегда есть возможность получить новые санкции. Если этот мост будет построен… конечно, будут новые санкции против РФ», — подчеркнул Смарт.

Кроме того, его удивляет активная поддержка, которую российский народ оказывает президенту РФ Владимиру Путину, высказывая полное равнодушие к санкциям Запада.

«Плохо, что люди не относятся к санкциям так, как мы ожидали. Мы хотели, чтобы они были против власти. Наоборот, они думают, что это причина для более сильной поддержки власти в России», — заметил политолог.

Отметим, что по последним данным социологов ВЦИОМ, 82,2% россиян поддерживают методы работы главы государства. По мнению эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» по информационным технологиям и СМИ Сергея Простакова, высокий уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину сохраняется на таком высоком уровне, благодаря стабилизации экономики страны, а внешнеполитическое положение России показывает увеличение ее влияния на международные процессы.