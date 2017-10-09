В Киеве заявили, что ФРГ и Франция ищут повод снять с России санкции

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Киев, 9 октября. Депутат Верховной Рады Иван Винник от Блок Петра Порошенко заявил, что Германия и Франция, которые являются локомотивами Евросоюза, мечтают снять санкции с России и возобновить нормальные отношения с ней, в связи с чем надеялись, что Киев не будет продлевать действие закона об особом статусе Донбасса.

Как отметил украинский депутат, вопреки международному давлению ФРГ активно развивает торговые отношения с Российской Федерацией и надеется на ослабление санкций.

«Россия и Германия — это торговые партнеры, это и вопросы «Северного потока», и сотрудничества с Siemens, и общих предприятий, и завода BMW, который сегодня Германия хочет строить в Российской Федерации. То есть сотрудничество России и Германии очень мощное», — подчеркнул Винник в эфире телеканала ZIK.

По его словам, сотрудничество России и Германии очень мощное: это вопросы общих предприятий (завода BMW, который сегодня Германия хочет строить в России), сотрудничества с Siemens, вопросы «Северного потока».

«Безусловно, Германия и Франция мечтают об ослаблении санкций и ищут для этого повод», — сказал Винник, передает издание «ПолитНавигатор».

Напомним, 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.