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Украина
В Киеве заявили, что ФРГ и Франция ищут повод снять с России санкции
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    В Киеве заявили, что ФРГ и Франция ищут повод снять с России санкции

    10:55  9 Октября 2017
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    Киев разозлила готовность Франции и Германии усилить экономические связи с Россией

    Киев, 9 октября. Депутат Верховной Рады Иван Винник от Блок Петра Порошенко заявил, что Германия и Франция, которые являются локомотивами Евросоюза, мечтают снять санкции с России и возобновить нормальные отношения с ней, в связи с чем надеялись, что Киев не будет продлевать действие закона об особом статусе Донбасса.

    Как отметил украинский депутат, вопреки международному давлению ФРГ активно развивает торговые отношения с Российской Федерацией и надеется на ослабление санкций.

    «Россия и Германия — это торговые партнеры, это и вопросы «Северного потока», и сотрудничества с Siemens, и общих предприятий, и завода BMW, который сегодня Германия хочет строить в Российской Федерации. То есть сотрудничество России и Германии очень мощное», — подчеркнул Винник в эфире телеканала ZIK.

    По его словам, сотрудничество России и Германии очень мощное: это вопросы общих предприятий (завода BMW, который сегодня Германия хочет строить в России), сотрудничества с Siemens, вопросы «Северного потока».

    «Безусловно, Германия и Франция мечтают об ослаблении санкций и ищут для этого повод», — сказал Винник, передает издание «ПолитНавигатор». 

    Киев разозлила готовность Франции и Германии усилить экономические связи с Россией

    Напомним, 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #украина
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