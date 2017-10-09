Керри призвал ввести в Донбасс миротворцев «с пониманием украинских интересов»

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Вашингтон, 9 октября. Размещать миротворческую миссию Организации объединенных наций только на линии разграничения «глупо». Таким мнением поделился бывший госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри.

Как отметил экс-госсекретарь, такой шаг стал бы признанием того, что именно она (линия разграничения — Прим.ред.) является ключевой демаркационной полосой, но, по его мнению, «действительно проблемный участок» — это неконтролируемая украинско-российская граница.

Керри считает, что миротворцы обязаны «понимать интересы украинского суверенитета», а также их надо «наделить максимально широкими правами и функциями, чтобы была возможность усилить полномочия ОБСЕ».

Кроме того, он отметил, что США «должны предпринять две важные меры в отношении России». Исходя из первой, Вашингтон должен жестко и бескомпромиссно отстаивать свою позицию и внедрять программу поддержки тех государств, которые граничат с РФ.

Что касается второй меры, то, по мнению Керри, необходимо заставить Россию понять, что «необязательно вмешиваться в военные действия для влияния на ситуацию в другой стране».