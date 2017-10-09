Доступ к публичному Wi-Fi в России могут привязать к порталу госуслуг

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Москва, 9 октября. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ потребовало от российских регионов предоставить доступ в интернет через публичные сети Wi-Fi только после регистрации на портале государственных услуг.

На сегодняшний день в ведомстве продвигают единую систему распознавания и аутентификации, которая активно используется и для доступа к государственным услугам.

Сообщается, что сейчас в базе содержатся данные об имени пользователя, паспортные данные и электронные медицинские карты.

Ранее сообщалось, что Wi-Fi появится во всех столичных электричках до конца 2018 года.