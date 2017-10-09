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Британскому журналисту предложили слетать в космос на iPhone в ответ на критику «Союза»
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    Британскому журналисту предложили слетать в космос на iPhone в ответ на критику «Союза»

    9:43  9 Октября 2017
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    Британскому журналисту предложили слетать в космос на iPhone в ответ на критику «Союза»

    Лондон, 9 октября. Российское посольство в Лондоне с юмором ответило на статью британского журналиста Джайлсу Виттелю, который заявил, что российские космические технологии не прогрессировали со времен советской эпохи, а производительность компьютерных систем ракеты-носителя «Союз» уступает iPhone.

    Поводом для журналиста пройтись по русской космической технике стало, что герой его статьи — первый британский астронавт на МКС Тим Пик — является «поклонником «Байконура» или как минимум советских космических технологий».

    «Почти ничто из того, что русские используют для полетов на орбиту не изменилось со времен падения коммунизма. Они улучшили компьютеры на своей лучшей ракете — «Союзе», однако их производительность по-прежнему меньше, чем у iPhone», — написал Виттель.

    Британскому журналисту предложили слетать в космос на iPhone в ответ на критику «Союза» 

    «Возможно, Виттелю стоит попробовать слетать в космос на его iPhone, а не на «устаревшем» «Союзе», — ответил журналисту аккаунт российского посольства в Лондоне в Twitter.

    Впрочем, как отметили читатели, в своей статье Виттель скорее дает возможность высказаться астронавту, который с уважением отзывается о советской и российской технике.

    «Если бы «Союз» еще и ломался так же часто, как iPhone», — смеются другие читатели.

    Тим Пик побывал на МКС в течение 46 и 47 экспедиций на станцию, куда его доставил, разумеется космический корабль «Союз» и ракета-носитель «Союз-ФГ».

    Автор: Валентин Меликов
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