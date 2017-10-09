Турпутевки в Крым, Турцию и Грецию могут подскочить в цене из-за ухода «ВИМ-Авиа»

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Москва, 9 октября. Туроператоры предрекают подорожание путевок на на 10-20% из-за возможного ухода авиакомпании «ВИМ-Авиа» с рынка. Особенно сильно могут подскочить в цене путевки в Турцию, Грецию, Кипр, а также в Сочи и Крым. На этих направлениях «ВИМ-Авиа» была одним из ведущих перевозчиков.

О неутешительных прогнозах пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на чартеры «ВИМ-Авиа» приходилось 15% рынка, а для одного авиаперевозчика это немало. А данные Росавиации говорят о том, что с января по август этого года пассажироперевозки «ВИМ-авиа» достигли 1,8 млн пассажиров, обогнав показатель минувшего года на 31%.

Уход компании, как полагают эксперты, произойдет не только на чартерных рейсах, но и на регулярных, однако проблемы в перевозках должны восполнить другие авиакомпании: долго место «ВИМ-авиа» пустовать не будет, отмечает газета «Известия».

Ранее Минтранс РФ сообщал, что чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября из-за долгов и нехватки оборотных средств. Задолженность перевозчика, как уточняли в Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.

Последний рейс перевозчик совершил 7 октября.

