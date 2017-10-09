Трамп и «третья мировая»: политолог рассказал, как президент США превращается в «Януковича»

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Американский сенатор от Республиканской партии, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить страну «на путь к третьей мировой». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Реалити-шоу от Трампа

По мнению сенатора, хозяин Белого дома относится к своей должности, как к реалити-шоу.

«Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация», — отметил Коркер.

Кроме того, Боб Коркер обвинил действующего американского президента в том, что тот своими записями в микроблоге Twitter неоднократно вредил дипломатическим усилиям Соединенных Штатов. «Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров», — заявил сенатор, однако не привел конкретных примеров.

Эпатажная личность

Политолог, научный сотрудник ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Дональд Трамп выступает как весьма эпатажный политик для североамериканского истеблишмента, потому его действия и высказывания будут критиковаться на протяжении всего президентского срока.

«Можно сказать, что он стал своеобразным Виктором Януковичем для США, когда реально имеющие власть лица допустили к занятию высшего государственного поста лицо, пользующееся поддержкой протестной части населения, а затем начали всеми силами вредить его политическому курсу, чтобы доказать его никчемность. С сенатором Коркером можно согласиться в том, что слишком опасную игру ведет Трамп на международной арене. Оно и понятно, Трамп-бизнесмен всегда рисковал, был в состоянии банкротства, но продолжал придерживаться агрессивной бизнес-политики. Трамп-президент продолжает данную линию», — добавил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, в отношениях с Северной Кореей он ведет опасную и яркую игру. Сколько раз американцы могли сбить ракеты, пролетавшие над Японией? И единственное, что смогли сделать, так это разрастись информационным шумом. Думается, что Трамп, как и говорил в своей предвыборной речи, более нацелен на решение внутриполитических проблем. И это в то время как североамериканский бомонд требует от него ярких, но согласованных шагов на международной арене