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Трамп и «третья мировая»: политолог рассказал, как президент США превращается в «Януковича»
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    Трамп и «третья мировая»: политолог рассказал, как президент США превращается в «Януковича»

    9:29  9 Октября 2017
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    Эксперт: Трамп для американской элиты стал своеобразным Януковичем

    Американский сенатор от Республиканской партии, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить страну «на путь к третьей мировой». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Реалити-шоу от Трампа

    По мнению сенатора, хозяин Белого дома относится к своей должности, как к реалити-шоу.  

    «Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация», — отметил Коркер.

    Эксперт: Трамп для американской элиты стал своеобразным Януковичем

    Кроме того, Боб Коркер обвинил действующего американского президента в том, что тот своими записями в микроблоге Twitter неоднократно вредил дипломатическим усилиям Соединенных Штатов. «Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров», — заявил сенатор, однако не привел конкретных примеров.

    Эпатажная личность

    Политолог, научный сотрудник ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Дональд Трамп выступает как весьма эпатажный политик для североамериканского истеблишмента, потому его действия и высказывания будут критиковаться на протяжении всего президентского срока.

    «Можно сказать, что он стал своеобразным Виктором Януковичем для США, когда реально имеющие власть лица допустили к занятию высшего государственного поста лицо, пользующееся поддержкой протестной части населения, а затем начали всеми силами вредить его политическому курсу, чтобы доказать его никчемность. С сенатором Коркером можно согласиться в том, что слишком опасную игру ведет Трамп на международной арене. Оно и понятно, Трамп-бизнесмен всегда рисковал, был в состоянии банкротства, но продолжал придерживаться агрессивной бизнес-политики. Трамп-президент продолжает данную линию», — добавил Антон Бредихин.

    По мнению эксперта, в отношениях с Северной Кореей он ведет опасную и яркую игру. Сколько раз американцы могли сбить ракеты, пролетавшие над Японией? И единственное, что смогли сделать, так это разрастись информационным шумом. Думается, что Трамп, как и говорил в своей предвыборной речи, более нацелен на решение внутриполитических проблем. И это в то время как североамериканский бомонд требует от него ярких, но согласованных шагов на международной арене

    Автор: Илья Муромский
    #сша #трамп #коркер
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