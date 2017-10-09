Генерал из Сирии: к ИГ попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам

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Дамаск (Сирия), 9 октября. Дамаск (Сирия), 9 октября. Террористам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США.

Об этом рассказал журналистам начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али во время демонстрации захваченного у бандитов оружия.

Как сообщает РИА Новости, по словам Аль-Али США поставляют оружие запрещенным в РФ террористическим группировкам ИГИЛ1 и «Джебхат ан-Нусра»1, хотя ранее заявлялось, что оно предназначается для борьбы с боевиками.

По данным генерала, большую часть оружия, которое попадает к радикалам в Сирии, закупают американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США.

Кроме того генерал рассказал, что это оружие доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, не контролируемые правительственными войсками.



1 Организация запрещена на территории РФ.