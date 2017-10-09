Сирия: атаковавшие полицию РФ боевики были вооружены оружием США, Франции и Бельгии

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Дамаск, 9 октября. Боевики международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), которые атаковали 18 сентября пост российской военной полиции в Сирии, были вооружены огнестрельным оружием, произведенным в Соединенных Штатах, Бельгии и Франции. Об этом рассказал сирийский военный в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.

«Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции», — рассказал военный.

Он указал на трофеи, захваченные у террористов, которые были найдены со следами кустарных доработок. Кроме того, было обнаружено значительное количество американских боеприпасов, в том числе гранаты для американских подствольных гранатометов M203 и 60-мм минометные мины.

Начальник главного оперативного управления САА генерал Али аль-Али подтвердил, что были собраны доказательства применения боевиками полученного из-за рубежа оружия и боеприпасов.

«Сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами. Данными боеприпасами боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Дамаска и его пригороды», — сообщил сирийский генерал.

1 Организация запрещена на территории РФ.