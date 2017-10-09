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Сирия: США поставили ИГ и «Джебхат ан-Нусре» почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением
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    Сирия: США поставили ИГ и «Джебхат ан-Нусре» почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением

    8:49  9 Октября 2017  /обновлено: 9:02  09 Октября 2017
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    Сирия: США поставили ИГ и «Джебхат ан-Нусре» почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением

    Дамаск, 9 октября. США поставили ИГ1 и «Джебхат ан-Нусре»1 (террористические группировки запрещены в России) с 5 июня по 15 сентября почти 1,5 тысячи грузовиков с военным имуществом и вооружением. Об этом в понедельник сообщил сирийский генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у террористов оружия. 

    По его словам, Вашингтон поставлял террористам ИГ, «ан-Нусры» и прочим экстремистским группировкам, а не так называемой умеренной оппозиции, оружие.

    Сирия: США поставили ИГ и «Джебхат ан-Нусре» почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением

    Он отметил, что США поставили боевикам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября 2017 года 1421 большегруз с военным снаряжением и вооружением, передает РИА Новости.

    «Данное оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в результате оно оказалось у ИГ и «Джебхат ан-Нусры», — подчеркнул он. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #иг #джебхат ан-нусра
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