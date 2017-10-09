Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Уфе

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Уфа, 9 октября. Пожар на складских помещениях с кондитерскими изделиями в Уфе локализован на общей площади 3200 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщает источник в экстренных службах региона.

По данным источника, возгорание, возникшее на складе с кондитерскими изделиями, локализовано. В результате чрезвычайного происшествия, жертв и пострадавших нет, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на понедельник почти пять тысяч квадратных метров было охвачено пожаром на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.