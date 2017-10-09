Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Доступ к публичному Wi-Fi в России могут привязать к порталу госуслуг
Политика
СМИ: армия Турции намерена уничтожить в Сирии силы проамериканской коалиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ: армия Турции намерена уничтожить в Сирии силы проамериканской коалиции

    8:39  9 Октября 2017
    348

    СМИ: армия Турции намерена уничтожить в Сирии силы проамериканской коалиции

    Дамаск, 9 октября. Турецкие войска готовятся уничтожить силы проамериканской коалиции.

    Как пишет журналист издания «Русская весна», в Сирийской Арабской Республике в последнее время активно обсуждают заявление турецкого руководства о готовящемся вводе войск в провинцию Идлиб. По данным журналиста, Сеть наполнена снимками с границы, где эшелоны тяжелой техники Турции стоят в ожидании команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как пишет издание, это связано с тем, что «Турция ненавидит Рабочую партию Курдистана и признала ее террористической организацией». Отмечается, что турецкое руководство стремится снизить влияние курдов в северо-западной части провинции Алеппо. Турецкие военные намерены перекрыть пути сообщения между городами Идлиб и Африн. Для этого армии нужно взять под контроль большую часть провинции Идлиб.

    По данным издания, жители города Арманаз рассказали, что выходцы из африканского континента, говорящие на английском языке, попытались расстрелять из автоматов и гранатометов отряд ССА и людей, одетых в турецкую военную форму.

    СМИ: армия Турции намерена уничтожить в Сирии силы проамериканской коалиции

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #сирия #турция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5877

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52877

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90966

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107932

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30187
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        236
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1428
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        136
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        9585