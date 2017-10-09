СМИ: армия Турции намерена уничтожить в Сирии силы проамериканской коалиции

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Дамаск, 9 октября. Турецкие войска готовятся уничтожить силы проамериканской коалиции.

Как пишет журналист издания «Русская весна», в Сирийской Арабской Республике в последнее время активно обсуждают заявление турецкого руководства о готовящемся вводе войск в провинцию Идлиб. По данным журналиста, Сеть наполнена снимками с границы, где эшелоны тяжелой техники Турции стоят в ожидании команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как пишет издание, это связано с тем, что «Турция ненавидит Рабочую партию Курдистана и признала ее террористической организацией». Отмечается, что турецкое руководство стремится снизить влияние курдов в северо-западной части провинции Алеппо. Турецкие военные намерены перекрыть пути сообщения между городами Идлиб и Африн. Для этого армии нужно взять под контроль большую часть провинции Идлиб.

По данным издания, жители города Арманаз рассказали, что выходцы из африканского континента, говорящие на английском языке, попытались расстрелять из автоматов и гранатометов отряд ССА и людей, одетых в турецкую военную форму.