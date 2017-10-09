Донбасс: в ЛНР тракторист подорвался во время работ в поле

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Луганск (ЛНР), 9 октября. В пригороде Луганска тракторист получил контузию, подорвавшись в поле на неустановленном предмете во время сельскохозяйственных работ.

Как сообщает РИА Новости, о происшествии в эфире телеканала «Луганск 24» сообщил представитель министерства чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики Олег Дрозденко.

Происшествие имело быть в окрестностях поселка Металлист в Славяносербском районе ЛНР. Как уточняется, пострадавший с легкой контузией доставлен в одну из больниц Луганска.

Как напоминает Газета.ru, накануне киевские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике девять раз, обстреляв Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Красный Лиман, Логвиново и Пахалевку.