Эксперты рассказали, какие автомобили можно купить по цене нового iPhone

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Москва, 9 октября. Автомобильные эксперты назвали несколько самых дешевых моделей, которые в подержанном виде можно купить по цене нового iPhone. Как отмечают специалисты, не так уж и сложно за 80–90 тысяч рублей, которые просят за смартфон от Apple в салонах сотовой связи, приобрести машину на ходу.

Одним из самых очевидных приобретений за такие деньги может быть старый Daewoo Matiz — машину не самую крупную и мощную, но на ходу. Имеет смысл покупать автомобили, которым восемь или девять лет, однако необходимо проверить их — по крайней мере, на ремонтопригодность.

В той же ценовой категории, отмечает «Свободная пресса», можно иногда найти и Daewoo Nexia — впрочем, здесь, скорее всего, придется искать вариант, который от продавца может доехать разве что до сервиса.

За цену сматрфона можно купить и отечественный автопром, который может оказаться если не комфортнее, то во всяком случае, надежнее, чем китайские модели. Так, за 80–90 тысяч рублей можно купить «Ниву» производства начала 00-х годов, или «классику» Lada-2107. Здесь также следует обращать внимание на пробег, поскольку он легко может быть скручен.