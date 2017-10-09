Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

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Дамаск, 9 октября. По словам сирийского генерала, Соединенные Штаты поставляют оружие террористам из запрещенных в России группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1. При этом оружие из США не попадает в руки боевиков «умеренной оппозиции».

По словам дивизионного генерала сирийской армии Али аль-Али, США поставляют в Сирию оружие в огромных количествах - только за несколько месяцев были поставлены более 1,4 тысяч грузовиков с военным снаряжением и оружием.

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры», — сообщил Али аль-Али.

В руках террористов, по словам генерала, находится большое количество вооружения западных образцов, которое используется для обстрелов восточных кварталов Дамаска и соединений сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.