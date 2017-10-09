Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Доступ к публичному Wi-Fi в России могут привязать к порталу госуслуг
Экономика
Кабмин выделил на поддержку многодетных семей 500 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кабмин выделил на поддержку многодетных семей 500 млн рублей

    8:40  9 Октября 2017
    36

    Кабмин выделил на поддержку многодетных семей 500 млн рублей

    Москва, 9 октября. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей 25 российским регионам на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям после рождения третьего ребенка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте камбина.

    Данный документ был изучен и ратифицирован в ходе заседания правительства.

    Кабмин выделил на поддержку многодетных семей 500 млн рублей

    Согласно информации министерства труда РФ, в России выросло число многодетных семей, которым надлежит денежная выплата в связи с рождением ребенка, пишут «Известия»

    Напомним, ранее стало известно, что до конца 2017 года субъекты РФ получат 500 млн рублей для дополнительной помощи многодетным семьям.

    Автор: Дана Балан
    #россия #медведев #деньги #правительство рф #субсидии #семьи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5877

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52877

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90966

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107932

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30187
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        236
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1428
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        136
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        9585