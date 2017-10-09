Кабмин выделил на поддержку многодетных семей 500 млн рублей

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Москва, 9 октября. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей 25 российским регионам на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям после рождения третьего ребенка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте камбина.

Данный документ был изучен и ратифицирован в ходе заседания правительства.

Согласно информации министерства труда РФ, в России выросло число многодетных семей, которым надлежит денежная выплата в связи с рождением ребенка, пишут «Известия».

Напомним, ранее стало известно, что до конца 2017 года субъекты РФ получат 500 млн рублей для дополнительной помощи многодетным семьям.