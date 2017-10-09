Открытое горение ликвидировано на горящем рынке в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 9 октября. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.

Как рассказал представитель Южного регионального центра МЧС России, в данный момент сотрудники МЧС смогли ликвидировать огонь полностью на двух участках. На двух других – ликвидировано открытое горение.

Напомним, пожар на вещевом рынке «Восточный», известный горожанам как «Темерник» начался в воскресенье вечером.

Возгоранию сразу присвоили четвертый ранг сложности. Площадь пожара к полуночи составила около шести тысяч квадратных метров.