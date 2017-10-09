Ученые опровергли слухи о падении в октябре гигантского астероида на Землю

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Москва, 9 октября. Российские астрономы опровергли распространившиеся в Интернете слухи о том, что 12 октября на Землю упадет гигантский астероид.

Как рассказали ученые, все потенциально опасные небесные тела на данный момент известны. Все они находятся на достаточно большом удалении от Земли. Специалисты призвали граждан «просеивать» все предсказания о конце света и относиться скептически. По словам экспертов, в большинстве случаев их распространяют те, кто ищет популярности.

Как добавил ведущий инженер Томского государственного университета, о столкновении астероидов больших размеров с планетой будет известно задолго до происшествия.