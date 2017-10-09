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РАН и NASA отобрали кандидатов для условного облета вокруг Луны
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    РАН и NASA отобрали кандидатов для условного облета вокруг Луны

    8:29  9 Октября 2017
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    РАН и NASA отобрали кандидатов для условного облета вокруг Луны

    Москва, 9 октября. Стали известны имена людей, которые будут участвовать в эксперименте, в ходе которого будет моделироваться путешествие к Луне и облет вокруг нее. Эксперимент, получивший название «Международное научное исследование в уникальной наземной станции» (SIRIUS) проводится совместно американским космическим агентство NASA и Институтом медико-биологических проблем РАН.

    Первый эксперимент SIRIUS начнется 7 ноября и продлится всего 17 дней. Позже будет проведен следующий эксперимент, длительность которого составит четыре месяца, позже, в 2019 году — эксперимент продолжительностью в восемь месяцев, а в дальнейшем — годичный эксперимент по имитации полета вокруг Луны.

    РАН и NASA отобрали кандидатов для условного облета вокруг Луны

    В течение «полета» участники эксперимента будут находится в практически полной изоляции — периоды связи будут сильно ограничены, а временами будет включаться имитация «потери сигнала». В ходе «полета» будет непрерывно исследоваться психология общения разнополого экипажа, биохимия человеческих организмов и уровень иммунитета участников эксперимента в условиях изоляции.

    Как удалось узнать «Известиям», для эксперимента были отобраны девять человек, однако в «полет» отправятся лишь шестеро. Точно будет участвовать представитель группы компаний Airbus Defence and Space Виктор Феттер из Германии. В список кандидатов вошли также Марк Серов из корпорации «Энергия», принимающий участие в создании космического корабля «Федерация», российская женщина-космонавт Анна Кикина, и группа специалистов Института медико-биологических проблем РАН.

    РАН и NASA отобрали кандидатов для условного облета вокруг Луны

    Автор: Валентин Меликов
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