Сирия: российские саперы поделились опытом разминирования Пальмиры и Алеппо

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Москва, 9 октября. В Московской области закончилась двухдневная международная конференция по разминированию Пальмиры и Алеппо, участие в которой принимали специалисты из 20 государств и представители ООН, Красного Креста и Женевского центра разминирования.

Как отметил руководитель Международного противоминного центра ВС РФ полковник Игорь Михайлик, для осуществления задач по гуманитарному разминированию были проведены предметные занятия по специально разработанной программе.

Он сообщил, что программа делилась на два этапа. Первый этап был посвящен теории, также тщательное внимание уделялось изучению устройства, принципа действия и техники обращения с разными видами боевых припасов, кустарными взрывными устройствами.

«Исходя из сложившейся обстановки, учитывая огромную засоренность местности и объектов неразорвавшимися боеприпасами, президент РФ Владимир Путин потребовал проведения гуманитарной операции по разминированию местности и объектов в Сирии», — рассказал Михайлик.

Он также сообщил, что для выполнения данной задачи самолеты ВКС РФ перебросили в Сирию отряд разминирования, российские специалисты имели модернизированные средства для поиска взрывных устройств.