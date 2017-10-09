Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Турции

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Герменджик (Турция), 9 октября. Три человека погибли на юго-западе Турции во время столкновения пассажирского поезда и автомобиля.

Как сообщают «Известия», об инциденте мало что известно, сообщается, что происшествие имело место быть вечером в воскресенье в провинции Айдын. Других подробностей пока не приводится.

По предварительным данным в аварии также пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

