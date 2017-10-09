Неизвестные похитили в Судане гражданку Швейцарии

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Хартум, 9 октября. В провинции Дарфур в Судане была похищена гражданка Швейцарии, работавшая в гуманитарной неправительственной организации.

Как передало Швейцарское телеграфное агентство, ссылаясь на представителя ООН в африканском государстве, женщину насильно увезли минувшей ночью. На нее напали неизвестные с оружием рядом со своим домом в центре аграрных исследований в Эль-Фашере.

Отмечается, что сейчас швейцарские дипломаты обсуждают с местными властями похищение. Руководство Судана требует немедленно отпустить иностранку. Как пишет Газета.ru, женщина жила в Судане несколько лет и работала в организации оказания помощи детям.