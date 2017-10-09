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Боссы «Химок» определились с «лишним» легионером
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    Боссы «Химок» определились с «лишним» легионером

    8:01  9 Октября 2017
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    Боссы «Химок» определились с «лишним» легионером

    Москва, 9 октября. Центровой подмосковных «Химок» и сборной Черногории Марко Тодорович оказался «не у дел» — боссы клуба решили отдать вакантное место в розыгрыше Единой лиги ВТБ текущего сезона американцу Томасу Робинсону.

    По словам генерального директора «Химок» Павла Астахова, после подписания соглашения с Робинсоном руководство должно было определиться с окончательным списком легионеров для выступлений как в престижнейшем турнире Европы, так и в Лиге ВТБ, пишут «Известия».

    «На позиции 4–5-го номера у нас очень высокая конкуренция: Робинсон, Томас, Гилл, Зубков, Моня, Ханикатт. Черногорцу трудно конкурировать с этими ребятами. Мы видели, что он не очень уверенно выступал на Евробаскете-2017 и в серии товарищеских игр», — отметил он. 

    Боссы «Химок» определились с «лишним» легионером

    Астахов также отметил, что у тренера команды Георгиоса Барцокаса имеется опция — он может задействовать Тодоровича в матчах Евролиги. 

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #химки #единая лига втб #тодорович
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