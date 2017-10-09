Стало известно, за что Мадуро выразил благодарность Трампу

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Каракас, 9 октября. Президент Венесуэлы в эфире государственного телевидения неожиданно для всех высказал слова благодарности американскому президенту.

Как сообщают «Известия», Николас Мадуро весьма признателен Дональду Трампу за …пиар! По мнению венесуэльского лидера, постоянное упоминание его имени главой Белого дома принесло огромную славу.