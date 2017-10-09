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Стало известно, за что Мадуро выразил благодарность Трампу
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    Стало известно, за что Мадуро выразил благодарность Трампу

    7:38  9 Октября 2017
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    Стало известно, за что Мадуро выразил благодарность Трампу

    Каракас, 9 октября. Президент Венесуэлы в эфире государственного телевидения неожиданно для всех высказал слова благодарности американскому президенту.

    Как сообщают «Известия», Николас Мадуро весьма признателен Дональду Трампу за …пиар! По мнению венесуэльского лидера, постоянное упоминание его имени главой Белого дома принесло огромную славу.

    «Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее», — заявил соотечественникам президент Венесуэлы.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #николас мадуро
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