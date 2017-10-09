Жители Волгограда сообщили о нашествии змей в пригороде

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Волгоград, 9 октября. Жители Волгограда обсуждают в социальных сетях рост активности змей в окрестностях города.

По словам очевидцев, пресмыкающихся встречают все чаще. Один из жителей города выложил фотографию большой змеи в Сети и попросил определить вид пресмыкающегося. В комментариях к посту другие горожане тоже выложили фотографии змей, сделанные в пригороде.

Пользователи Интернета пришли к выводу, что с приходом тепла в Волгоградскую область, змеи стали активнее. Они также посоветовали дачникам и любителям отдыха на свежем воздухе внимательно смотреть под ноги.

Ранее Газета.ru писала, что огромная змея напугала пассажиров автобуса в Москве.