Пусть сушит сухари: патриарх украинского национализма предсказал будущее Порошенко

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Киев, 9 октября. «Патриарх украинского национализма», бывший депутат Рады Степан Хмара уверен, что действующего президента Украины Петра Порошенко ожидает куда худшая судьба, чем свергнутого Виктора Януковича — если только Порошенко не одумается и не сложит с себя полномочия. По мнению Хмары, Порошенко с его последовательной антироссийской риторикой является агентом Кремля.

По словам Хмары, практически все современное политическое руководство Украины заслуживает тюрьмы — «кроме Ющенко, хотя к нему много претензий, но на тюрьму он не тянет», считает националист.

«Первый коллаборант — это Порошенко. Он везде, где идут денежные потоки. Украинская и российская мафии переплетены в один клубок. Путин через Порошенко разрушает Украину», — убеждал «патриарх национализма» зрителей украинского телеканала.

При этом, по мнению Хмары, от справедливого возмездия Порошенко не удастся скрыться.

«Ему некуда бежать, его будет судить украинский народ. Пусть готовит сухари. Но если он уйдет добровольно, то срок будет условным», — выразил уверенность Хмара.

Напомним, рейтинг действующего украинского президента на президентских выборах 2014 года достигал, по данным социологических опросов, рекордных 54,7%. К 2017 году рейтинг Порошенко катастрофически упал — в течение года он не превышал 12,5%. На предстоящих в 2019 году президентских выборах на Украине сложится особенная ситуация — практически все, кто может баллотироваться, в равной степени нелюбимы народом Украины.