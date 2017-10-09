Первый съезд представителей украинских диаспор пройдет в Крыму

В Избранное

Симферополь, 9 октября. Представители украинских диаспор из различных стран соберутся на первый международный съезд в Крыму. Об этом рассказал глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Он отметил, что активисты хотят заявить: Киев не может говорить от имени всего украинского народа.

Как добавил Смирнов в разговоре с РИА Новости, на мероприятие приедут участники из Украины, Белоруссии и Молдавии. Они проведут дискуссию на тему сотрудничества украинских общественных организаций с соотечественниками за рубежом.