Первый съезд представителей украинских диаспор пройдет в Крыму
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Симферополь, 9 октября. Представители украинских диаспор из различных стран соберутся на первый международный съезд в Крыму. Об этом рассказал глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
Он отметил, что активисты хотят заявить: Киев не может говорить от имени всего украинского народа.
Как добавил Смирнов в разговоре с РИА Новости, на мероприятие приедут участники из Украины, Белоруссии и Молдавии. Они проведут дискуссию на тему сотрудничества украинских общественных организаций с соотечественниками за рубежом.